СМИ: Венгрия добивается исключения восьми человек из-под санкций ЕС против России

Венгрия хочет исключить восемь человек из списка санкций Европейского Союза против России и получить новые гарантии относительно переговоров по транзиту газа в Украину, прежде чем согласиться на продление ограничений.

Об этом рассказали Reuters дипломаты ЕС, пишет "Европейская правда".

Как пишет агентство, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт "не согласится на спешку" с продлением санкций в отношении отдельных лиц.

Отмечается, что санкции против России состоят из двух рамок, которые продолжаются в разное время. Одна из них охватывает экономические меры, а другая – список из более 2400 физических и юридических лиц, которые подлежат замораживанию активов и запрету на поездки.

Дипломаты отказались назвать имена лиц, которых Венгрия хочет вывести из-под санкций, учитывая конфиденциальный характер обсуждений.

В январе Будапешт задержал продление экономических санкций, которые предусматривают блокирование активов московского центрального банка. Договоренность была достигнута после того, как Европейская комиссия согласилась включить Венгрию в переговоры о возобновлении транзита газа в ЕС через Украину.

Поставки российского газа через Украину были прекращены 1 января, когда истек срок действия транзитного контракта Украины с российской государственной газовой компанией "Газпром".

Сийярто заявил журналистам, что Еврокомиссия не выполнила своего предыдущего обязательства после того, как Будапешт не был приглашен на встречу со Словакией и Украиной.

В Еврокомиссии заявили, что планирует включить Венгрию в обсуждение.

"Эта встреча была запланирована именно в таком формате. Комиссия по-прежнему готова привлечь Венгрию к обсуждению альтернативных источников поставок и маршрутов в Европу", – рассказал представитель Еврокомиссии.

На прошлой неделе Сийярто пообещал выступить против продления санкций ЕС против более 2400 человек и организаций, включая лидера России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В день третьей годовщины полномасштабного российского вторжения на территорию Украины ЕС принял 16-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций ЕС против РФ затрагивает жизненно важные секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины.

В частности, Совет ЕС Совет согласовал пакет из 83 наименований, состоящий из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.