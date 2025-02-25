В Естонії у другому читанні схвалили проєкт, що позбавить росіян голосу на місцевих виборах

Парламент Естонії у другому читанні підтримав законопроєкт щодо обмеження права голосування осіб-резидентів з іноземним громадянством, що спрямований на обмеження впливу на місцеві вибори громадян Росії та Білорусі.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

25 лютого Рійгікогу у другому читанні розглянув проєкт змін до конституції стосовно участі резидентів з іноземним громадянством у місцевих виборах в Естонії. Проєкт передбачає, що надалі голосувати на естонських місцевих виборах зможуть громадяни Естонії та резиденти країни, які є громадянами країн-членів ЄС і НАТО або особами без громадянства.

Естонська консервативна народна партія і центристи пропонували відхилити проєкт через свої зауваження, але їх не підтримали.

У текст все ще можуть бути внесені поправки, за умови, що їх подадуть за підтримки не менш як п’ятої частини від складу парламенту (21 депутат).

Третє читання буде відбуватися щонайменш через місяць після другого.

В Естонії вже давно триває дискусія про позбавлення права голосу на місцевих виборах в Естонії резидентів-громадян Росії та Білорусі з міркувань нацбезпеки.

Прем’єр-міністр, лідер Партії реформ Крістен Міхал поставив за мету найближчим часом вирішити це питання і внести зміни до конституції, щоб через рік російські та білоруські громадяни в Естонії вже не впливали на те, хто буде обраний до органів місцевого самоврядування.

Естонська розвідка очікує на подальші спроби Росії впливати на внутрішню ситуацію в Естонії через російськомовну меншину і церкву Московського патріархату та посилювати розкол у суспільстві.