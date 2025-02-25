Британка носила перуки, аби складати замість іноземців тест на громадянство

61-річна британка Жозефіна Моріс визнала, що понад десяток разів видавала себе за іноземців, аби обманним шляхом замість них скласти тест на громадянство Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Independent.

Міністерство внутрішніх справ Британії стверджує, що 61-річна жінка використовувала "безліч перук" та інших засобів маскування, щоб видати себе за справжніх чоловіків та жінок-іноземців.

На слуханні в суді лондонського району Снарсбрук Моріс, яка перебуває під вартою, зʼявилась по відеозвʼязку.

Вона зізналася у вчиненні шахрайства в період з 1 червня 2022 року по 14 серпня 2023 року, протягом якого видала себе за 13 різних людей, щоб пройти тести на отримання громадянства Британії від їхнього імені.

Моріс також зізналась, що вступила у змову з іншими людьми для вчинення шахрайства, а в січні 2025 року без достатніх підстав отримала тимчасові водійські посвідчення двох іноземців.

Тест "Життя у Великій Британії" є обов'язковою вимогою для тих, хто прагне отримати безстроковий дозвіл на проживання або громадянство Британії. Він складається з 24 питань, які перевіряють знання британської історії, цінностей і суспільства.

Вирок 61-річній Моріс мають оголосити 20 травня.

Як повідомлялось, понад 230 тисяч канадців підписали петицію із закликом позбавити Ілона Маска канадського громадянства через його діяльність, яка, за словами підписантів, суперечить національним інтересам Канади.