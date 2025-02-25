Британка носила парики, чтобы сдавать вместо иностранцев тест на гражданство

61-летняя британка Жозефина Морис признала, что более десятка раз выдавала себя за иностранцев, чтобы обманным путем вместо них сдать тест на гражданство Великобритании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Independent.

Министерство внутренних дел Великобритании утверждает, что 61-летняя женщина использовала "множество париков" и других средств маскировки, чтобы выдать себя за настоящих мужчин и женщин-иностранцев.

На слушании в суде лондонского района Снарсбрук Морис, которая находится под стражей, появилась по видеосвязи.

Она призналась в совершении мошенничества в период с 1 июня 2022 года по 14 августа 2023 года, в течение которого выдала себя за 13 разных людей, чтобы пройти тесты на получение гражданства Британии от их имени.

Морис также призналась, что вступила в сговор с другими людьми для совершения мошенничества, а в январе 2025 года без достаточных оснований получила временные водительские удостоверения двух иностранцев.

Тест "Жизнь в Великобритании" является обязательным требованием для тех, кто стремится получить бессрочный вид на жительство или гражданство Британии. Он состоит из 24 вопросов, которые проверяют знание британской истории, ценностей и общества.

Приговор 61-летней Морис должны объявить 20 мая.

Как сообщалось, более 230 тысяч канадцев подписали петицию с призывом лишить Илона Маска канадского гражданства из-за его деятельности, которая, по словам подписантов, противоречит национальным интересам Канады.