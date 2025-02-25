Макрон після зустрічі з Трампом поговорив зі Стармером і Зеленським

Президент Франції Емманюель Макрон після повернення з Вашингтона зателефонував британському прем’єру Кіру Стармеру і президенту України Володимиру Зеленському.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X (Twitter).

Макрон розповів, що після повернення зі США, де він мав переговори з Дональдом Трампом, поговорив з Кіром Стармером, а після того – із Зеленським.

De retour de Washington, j’ai échangé avec le Premier ministre @Keir_Starmer puis avec le Président @ZelenskyyUa.



Nous sommes déterminés à travailler pour une paix solide et durable en Ukraine. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 25, 2025

"Ми налаштовані працювати над міцним і тривалим миром в Україні", – зазначив президент Франції.

Стармер і Зеленський поки не повідомляли про розмову та її деталі.

Нагадаємо, після зустрічі з Трампом Макрон розповів, що порушив питання потенційного розміщення військового контингенту союзників в Україні.

26 лютого лідери держав ЄС у форматі відеоконференції заслухають звіт Макрона про його переговори з Трампом.

Також цього тижня до Вашингтона вирушить Кір Стармер. Перед цим 25 лютого він оголосив, що Британія до 2027 року збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП.

На 2 березня планується зустріч групи європейських лідерів у Британії, щоб обговорити спільні плани щодо оборони і безпеки.