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Макрон після зустрічі з Трампом поговорив зі Стармером і Зеленським

Новини — Вівторок, 25 лютого 2025, 20:12 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон після повернення з Вашингтона зателефонував британському прем’єру Кіру Стармеру і президенту України Володимиру Зеленському.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X (Twitter).

Макрон розповів, що після повернення зі США, де він мав переговори з Дональдом Трампом, поговорив з Кіром Стармером, а після того – із Зеленським. 

"Ми налаштовані працювати над міцним і тривалим миром в Україні", – зазначив президент Франції. 

Стармер і Зеленський поки не повідомляли про розмову та її деталі. 

Нагадаємо, після зустрічі з Трампом Макрон розповів, що порушив питання потенційного розміщення військового контингенту союзників в Україні.

26 лютого лідери держав ЄС у форматі відеоконференції заслухають звіт Макрона про його переговори з Трампом.

Також цього тижня до Вашингтона вирушить Кір Стармер. Перед цим 25 лютого він оголосив, що Британія до 2027 року збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП.

На 2 березня планується зустріч групи європейських лідерів у Британії, щоб обговорити спільні плани щодо оборони і безпеки. 

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