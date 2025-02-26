Суд обязал администрацию Трампа оплатить счета иностранных подрядчиков USAID

Федеральный судья обязал администрацию Трампа выполнить временный запрет на приостановление финансирования иностранной помощи и дал Государственному департаменту время до вечера среды, чтобы оплатить все счета за работы, выполненные до 13 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBS News.

Окружной судья США Амир Али удовлетворил ходатайство о принудительном исполнении временного постановления от 13 февраля.

Оно обязало Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) возобновить финансирование иностранной помощи по контрактам, пока продолжается судебное разбирательство дела, возбужденного группой предприятий, некоммерческих организаций и организаций, работающих за счет иностранной помощи.

Подрядчики утверждали, что они были лишены финансирования или были вынуждены прекратить свою работу из-за исполнительных действий Трампа и последующей директивы государственного секретаря Марко Рубио, которая заморозила иностранную помощь для развития на 90 дней.

Согласно решению Али, Государственный департамент и USAID должны оплатить все счета и запросы на финансирование, выставленные до 13 февраля, до полуночи среды.

На экстренном слушании во вторник юрист Министерства юстиции не смог предоставить конкретной информации о том, какие шаги предпринимает администрация Трампа для возобновления финансирования программ иностранной помощи.

Адвокат неприбыльных организаций и бизнеса заявил, что от USAID не было "никаких указаний" по размораживанию средств иностранной помощи. Он добавил, что правительство все равно должно осуществить надлежащие платежи, даже по контрактам, которые были отменены или приостановлены за последние несколько дней.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

В тот же день американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам USAID, отправленным администрацией Трампа в отпуск, вернуться к работе.

А 11 февраля информировали, что в Конгрессе США группа законодателей-демократов готовится представить законопроект, призванный помешать администрации Трампа использовать государственные средства для ликвидации USAID.