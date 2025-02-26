Трамп каже, що в Україні треба погодити формат підтримки миру, "прийнятний для кожного"

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно буде погодити такий формат миротворчої місії, який буде прийнятний для кожної зі сторін.

Про це він сказав у вівторок під час спілкування з пресою у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Трамп раніше заявляв, що глава Кремля Владімір Путін не виступатиме проти європейських миротворців в Україні в межах потенційного припинення вогню.

Журналіст натомість зауважив президенту США, що Кремль заявив про неприйнятність для нього формату місії, до якого увійшли б військові європейських країн.

"Це не те, що мені сказали", – відповів на це президент США.

Він зазначив, що в Україні потрібна буде "якась форма" підтримка миру.

"Буде зроблено щось, що задовольнить кожного… Це те, що я обговорював. Форма підтримка миру, що буде прийнятною для кожного. Зрештою ми зможемо про щось домовитись, я впевнений", – сказав Трамп.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявляв, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

Трамп раніше підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.