Трамп говорит, что в Украине надо согласовать формат поддержания мира, "приемлемый для каждого"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно будет согласовать такой формат миротворческой миссии, который будет приемлем для каждой из сторон.

Об этом он сказал во вторник во время общения с прессой в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Трамп ранее заявлял, что глава Кремля Владимир Путин не будет выступать против европейских миротворцев в Украине в рамках потенциального прекращения огня.

Журналист зато заметил президенту США, что Кремль заявил о неприемлемости для него формата миссии, в который вошли бы военные европейских стран.

"Это не то, что мне сказали", – ответил на это президент США.

Он отметил, что в Украине нужна будет "какая-то форма" поддержка мира.

"Будет сделано что-то, что удовлетворит каждого... Это то, что я обсуждал. Форма поддержка мира, которая будет приемлемой для каждого. В конце концов мы сможем о чем-то договориться, я уверен", – сказал Трамп.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

Трамп ранее поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут оказать им определенную поддержку.