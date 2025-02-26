Віцепрезидент США розповів, як його колись "образила" розмова з американським українцем

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про неприємну для нього розмову з американцем українського походження, яка у 2022 році "образила" його.

Про це Венс написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Венс зазначив, що під час своєї сенатської кампанії у 2022 році він познайомився з американцем українського походження з північного Огайо. За словами Венса, чоловік був "дуже розлючений" його поглядами на війну в Україні, яку Венс описав як "конфлікт", і бажанням політика якнайшвидше її завершити.

"Ви намагаєтеся покинути мою країну, і мені це не подобається", – процитував Венс слова чоловіка та додав свою відповідь: "Сер, – відповів я, – ваша країна – Сполучені Штати Америки, як і моя".

"Я завжди вважав образливим те, що нові іммігранти в нашій країні готові використовувати владу і вплив своєї нової нації для вирішення етнічних суперечок старої", – з обуренням написав Венс.

"Однією з найважливіших складових асиміляції є сприйняття США як "своєї" країни. Це частина угоди… Я знаю багатьох іммігрантів, які мають правильну перспективу, і я вдячний їм за це. Наприклад, під час тієї кампанії (і після неї) я зустрів багато американців українського походження, які погоджувалися з моїми поглядами, або принаймні ставили правильне запитання: що в інтересах Сполучених Штатів?" – додав Джей Ді Венс.

Нагадаємо, нещодавно Венс розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що він "поливає брудом" Дональда Трампа.

Венс також розхвалював "миротворчість" Трампа і стверджував, що "ми за крок до миру в Європі".



