Вице-президент США рассказал, как его когда-то "оскорбил" разговор с американским украинцем

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о неприятном для него разговоре с американцем украинского происхождения, который в 2022 году "оскорбил" его.

Об этом Вэнс написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Вэнс отметил, что во время своей сенатской кампании в 2022 году он познакомился с американцем украинского происхождения из северного Огайо. По словам Вэнса, мужчина был "очень зол" его взглядами на войну в Украине, которую Вэнс описал как "конфликт", и желанием политика как можно быстрее ее завершить.

"Вы пытаетесь покинуть мою страну, и мне это не нравится", – процитировал Вэнс слова мужчины и добавил свой ответ: "Сэр, – ответил я, – ваша страна – Соединенные Штаты Америки, как и моя".

"Я всегда считал оскорбительным то, что новые иммигранты в нашей стране готовы использовать власть и влияние своей новой нации для решения этнических споров старой", – с возмущением написал Вэнс.

"Одной из важнейших составляющих ассимиляции является восприятие США как "своей" страны. Это часть сделки... Я знаю многих иммигрантов, которые имеют правильную перспективу, и я благодарен им за это. Например, во время той кампании (и после нее) я встретил много американцев украинского происхождения, которые соглашались с моими взглядами, или по крайней мере задавали правильный вопрос: что в интересах Соединенных Штатов?" – добавил Джей Ди Вэнс.

Напомним, недавно Вэнс раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он "поливает грязью" Дональда Трампа.

Вэнс также расхваливал "миротворчество" Трампа и утверждал, что "мы в шаге от мира в Европе".