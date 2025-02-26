ЗМІ: ймовірний канцлер Німеччини несподівано їде на перемовини до Макрона

Лідер блоку консерваторів Німеччини ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який, найімовірніше, стане наступним канцлером країни, вирушає до Парижа для переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось Politico.

За словами чотирьох джерел, обізнаних про візит Мерца, той має зустрітись із Макроном уже в середу, 26 лютого. Це буде його перший закордонний візит після перемоги ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу.

Речник Християнсько-демократичного союзу – партії Мерца – відмовився підтвердити факт зустрічі в коментарі Politico.

Водночас три джерела видання кажуть, що переговори будуть присвячені політичній ситуації в Німеччині після виборів і поточним коаліційним переговорам, а також трансатлантичним відносинам – у продовження розмови Макрона з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше в середу Макрон поінформував європейських лідерів про свої нещодавні дискусії з Трампом, які стосувалися торговельних відносин між США та ЄС, майбутнього НАТО та безпекових викликів у Східній Європі.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.