Рубіо: НАТО ніщо не загрожує, окрім тих його членів, які не вкладаються в армію

Держсекретар США Марко Рубіо не вважає, що НАТО перебуває під загрозою, однак небезпеку для нього становлять союзники, які виділяють недостатньо на оборону.

Про це Рубіо сказав в інтерв’ю Fox News, транскрипт інтерв’ю наводить Держдеп, пише "Європейська правда".

За словами Рубіо, НАТО не в небезпеці.

"Єдине, що ставить НАТО під загрозу, то це те, що у нас є члени НАТО, які майже не мають армій, або чиї армії не дуже боєздатні, тому що вони провели 40 років, не витрачаючи на них жодних грошей. Ми є НАТО", – заявив він.

За його словами, йдеться про багаті країни, особливо в Західній Європі.

"Вони мають багато грошей. Вони мали б інвестувати їх у свою національну безпеку, але вони цього не роблять. У вас є країни, які витрачають 1,5 відсотка, 1 відсоток своєї економіки, і ми просто не можемо продовжувати це субсидіювати. Це несправедливо і нежиттєздатно", – наголосив Рубіо.

"Ось що ставить НАТО під загрозу, так це те, що в деяких випадках у нас немає членів Альянсу. Зараз це зробили інші. Польща, Чехія – є купа країн, які зробили це, але деякі не зробили. І це багаті країни – Німеччина, Франція", – додав він.

У вівторок прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про найбільше збільшення видатків на оборонні потреби з часів холодної війни і плани вийти на 2,5% ВВП до 2027 року.

Він також сказав, що виступає за подальше збільшення оборонних витрат до 3% ВВП.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

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