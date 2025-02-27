Рубио: НАТО ничто не угрожает, кроме тех его членов, которые не вкладываются в армию

Госсекретарь США Марко Рубио не считает, что НАТО находится под угрозой, однако опасность для него представляют союзники, которые выделяют недостаточно на оборону.

Об этом Рубио сказал в интервью Fox News, транскрипт интервью приводит Госдеп, пишет "Европейская правда".

По словам Рубио, НАТО не в опасности.

"Единственное, что ставит НАТО под угрозу, так это то, что у нас есть члены НАТО, которые почти не имеют армий, или чьи армии не очень боеспособны, потому что они 40 лет не тратили на них никаких денег. Мы есть НАТО", – заявил он.

По его словам, речь идет о богатых странах, особенно в Западной Европе.

"Они имеют много денег. Они должны были бы инвестировать их в свою национальную безопасность, но они этого не делают. У вас есть страны, которые тратят 1,5 процента, 1 процент своей экономики, и мы просто не можем продолжать это субсидировать. Это несправедливо и нежизнеспособно", – подчеркнул Рубио.

"Вот что ставит НАТО под угрозу, так это то, что в некоторых случаях у нас нет членов Альянса. Сейчас это сделали другие. Польша, Чехия – есть куча стран, которые сделали это, но некоторые не сделали. И это богатые страны – Германия, Франция", – добавил он.

Во вторник премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о самом большом увеличении расходов на оборонные нужды со времен холодной войны и планах выйти на 2,5% ВВП к 2027 году.

Он также сказал, что выступает за дальнейшее увеличение оборонных расходов до 3% ВВП.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

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