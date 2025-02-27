Страйк зупинив рух контейнеровозів в порту німецького Гамбурга

Страйк працівників державного сектору в порту Гамбурга значною мірою паралізував рух вантажних суден до найбільшого і найважливішого порту Німеччини.

Це підтвердив у четвер агентству dpa речник портового управління Гамбурга HPA, передає "Європейська правда".

Великі контейнеровози, які потребують лоцманської проводки для пересування річкою Ельба між Північним морем і портом Гамбурга, не можуть рухатися, оскільки через страйк зупинилися трансферні катери, які перевозять лоцманів між берегом і кораблями.

Без трансферних катерів лоцмани не можуть піднятися на борт судна, а без лоцманів, які здатні провести часто незнайомі екіпажі суден через складні переходи, контейнеровози не можуть рухатися через порт Гамбурга.

Влада заявила, що судна, які не потребують лоцманів, можуть входити і виходити з порту в звичайному режимі, а внутрішньопортові перевезення також здійснюватимуться.

Зі страйкуючою профспілкою було досягнуто домовленості про надання екстреної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

За даними HPA, страйк також зачіпає загороджувальні споруди, шлюзи і пересувні мости навколо порту Гамбурга.

За даними профспілки Verdi, яка оголосила страйк, контейнеровози не ходять у порту Гамбурга з 18:00 середи.

За словами прессекретаря профспілки Verdi, така ситуація точно збережеться протягом дня. Вона не змогла сказати, скільки суден постраждає від страйку і залишиться чекати в Північному морі.

За даними HPA, рух суден має відновитися в п'ятницю вранці – за умови, що страйк не буде продовжено.

Як повідомлялося, більшість рейсів в аеропорту Мюнхена скасовані в четвер і п'ятницю через страйк працівників аеропорту.

У Греції завчасно анонсували скасування усіх поїздів та багатьох авіарейсів через страйк у річницю масштабної залізничної катастрофи.