Прем’єр Іспанії відреагував на Трампові погрози тарифами

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що ЄС готовий захищатися і відстоювати свої інтереси у відповідь на погрози тарифами, водночас прямо не назвавши президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить El Pais.

Санчес, прямо не називаючи Дональда Трампа, заявив, що вважає погрози тарифами на адресу ЄС неприйнятними і що на це буде пропорційна відповідь.

"Ми збираємося захищати наші інтереси від тих, хто хоче атакувати європейські економіки абсолютно невиправданими тарифами, які завуальовано загрожують нашому економічному суверенітету. Ми твердо налаштовані і готові робити це. Іспанія і ЄС місяцями готувалися", – зазначив прем’єр.

"Ми ухвалимо пропорційні заходи у відповідь. Ми зробимо це разом, і паралельно з масштабно конкретною підтримкою тих сфер економіки, на які може вплинути нечесна й невиправдана торгова війна – яка, ми сподіваємося, все ж не почнеться", – сказав Педро Санчес.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував 25% мита на товари з ЄС "незабаром", та підтвердив наміри з наступного тижня запровадити тарифи на імпорт з Канади і Мексики.

Прем’єр головуючої у Раді ЄС Польщі Дональд Туск заперечив заявам Трампа про те, що метою Брюсселя є "ошукати США". Водночас у Будапешті звинуватили Брюссель у тому, що Трамп хоче ввести 25-відсоткові мита на європейські товари.

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що переконав Трампа не вести торговельну війну проти Європи, а зосередитися на Китаї. Прем’єр Фінляндії наголосив, що від торгової війни "не виграє ніхто".