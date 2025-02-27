Премьер Испании отреагировал на Трамповые угрозы тарифами

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что ЕС готов защищаться и отстаивать свои интересы в ответ на угрозы тарифами, при этом прямо не назвав президента США Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит El Pais.

Санчес, прямо не называя Дональда Трампа, заявил, что считает угрозы тарифами в адрес ЕС неприемлемыми и что на это будет пропорциональный ответ.

"Мы собираемся защищать наши интересы от тех, кто хочет атаковать европейские экономики совершенно неоправданными тарифами, которые завуалированно угрожают нашему экономическому суверенитету. Мы твердо настроены и готовы делать это. Испания и ЕС месяцами готовились", – отметил премьер.

"Мы примем пропорциональные ответные меры. Мы сделаем это вместе, и параллельно с масштабно конкретной поддержкой тех сфер экономики, на которые может повлиять нечестная и неоправданная торговая война – которая, мы надеемся, все же не начнется", – сказал Педро Санчес.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал 25% пошлины на товары из ЕС "вскоре", и подтвердил намерения со следующей недели ввести тарифы на импорт из Канады и Мексики.

Премьер председательствующей в Совете ЕС Польши Дональд Туск возразил заявлениям Трампа о том, что целью Брюсселя является "обмануть США". В то же время в Будапеште обвинили Брюссель в том, что Трамп хочет ввести 25-процентные пошлины на европейские товары.

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что убедил Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае. Премьер Финляндии подчеркнул, что от торговой войны "не выиграет никто".