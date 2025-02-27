В Германии выдвинули обвинения по исламистскому нападению на дне города в Золингене

В Германии через полгода после событий предъявили обвинения мужчине родом из Сирии, который на праздновании дня города в Золингене нанес смертельные ранения ножом трем людям и ранил еще многих.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Федеральная прокуратура официально предъявила обвинения подозреваемому в нападении сирийцу в тройном убийстве и десяти покушениях на убийство.

Высший региональный суд Дюссельдорфа должен решить, признавать ли обвинения.

Нападение произошло 23 августа на событиях к празднованию 650-летия города Золинген. Нападавший оказался искателем убежища родом из Сирии, на то время ему было 26 лет.

Следствие установило, что перед совершением нападения мужчина контактировал через мессенджер с неизвестным членом ИГИЛ, который одобрил его план и заверил, что группировка возьмет на себя ответственность за этот поступок, что потом и произошло.

Прокуратура еще в августе заявила, что нападающий действовал из исламистских мотивов и хотел убить как можно больше "неверных".

Мужчину должны были еще в 2023 году депортировать в Болгарию, но он исчез из убежища для беженцев, поэтому выполнить это не смогли. Теракт в Золингене подлил масла в дебаты о миграционных проблемах и депортациях.