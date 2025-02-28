У Норвегії втекли з морської ферми 27 тисяч лососів, що є загрозою для дикої риби

У Норвегії втекли з морської ферми 27 тисяч розведених у неволі лососів, що становить загрозу для популяції дикого лосося.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

З морської ферми неподалік Тромсе на півночі Норвегії через пошкодження зовнішньої сітки втекли близько 27 тисяч лососів – приблизно чверть усіх рибин на фермі, з яких вдалося впіймати лише близько 700, а решта залишились на волі.

Інцидент стався ще на початку лютого, а пошуки втікачів тривали до останніх днів лютого. Ловити їх почали не одразу після інциденту через сильний шторм, тож більшість з них ймовірно опинились далеко у відкритому морі на той час, коли пошуки нарешті розпочалися.

За кожного впійманого лосося з ферми пропонували винагороду у розмірі 43 євро, сторонні помічники допомогли впіймати більш як сотню рибин.

Компанія-власник Mowi, яка вважається одним з найбільших виробників вирощеного у неволі лосося, з минулих вихідних припинила пошуки.

Вирощених у неволі лососів вважають серйозною загрозою для популяції дикого лосося. Зокрема, про це йдеться у доповіді Норвезького інституту морських досліджень, оприлюдненій цього тижня. Вирощені на фермах лососі можуть передавати хвороби й паразитів у популяцію дикого лосося, а також схрещуватися з диким лососем та впливати на генетику диких рибин. Втечу багатьох тисяч лососів називають "катастрофою" для дикого лосося.

Лососеві ферми неодноразово ставали предметом суперечок стосовно того, якою має бути державна політика у цьому питанні.

В уряді Норвегії відкидають ідею про заборону лососевих ферм у морі задля захисту популяції дикого лосося, натомість хочуть зробити акцент на зменшення забруднення води.

Раніше парламент Норвегії дозволив комерційний глибоководний видобуток корисних копалин на морському дні попри застереження, що це може завдати шкоди морському життю.