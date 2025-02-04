У Норвегії відкидають заборону лососевих ферм у морі задля захисту дикого лосося

В уряді Норвегії відкидають ідею про заборону розведення лосося на "відкритих" фермах у морі задля захисту популяції дикого лосося, натомість хочуть зробити акцент на зменшення забруднення води.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Guardian.

Міністр довкілля Норвегії Андреас Б’єллан Еріксен зазначив, що в уряді не розглядають заборони на розведення лосося у морських фермах, огороджених сіткою, та хочуть вирішувати проблему зі шкодою для дикого лосося через зменшення рівня забруднення внаслідок діяльності людини.

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Норвегія є найбільшим світовим виробником лосося, вирощеного на фермах. Водночас популяція дикого лосося зменшується – якщо у 80-х роках вона налічувала близько мільйона особин, зараз її оцінюють у 500 тисяч.

Зменшення популяції пов’язують з кліматичними змінами, поширенням паразитів, а також випадками втечі у дику природу лосося з ферм. Через цю тенденцію минулого літа на понад 30 річках у Норвегії заборонили вилов лосося.

Міністр зазначив, що вбачає ключовою загрозою для популяції дикого лосося саме забруднення внаслідок діяльності людини, та що це має бути пріоритетним напрямком змін.

"Щодо аквакультурної промисловості – вони виробляють їжу, це важливо для людей у всьому світі, і наша мета – забезпечувати стале виробництво цієї продукції у майбутньому. Тож я бачу основну проблему не у виробництві як такому, а у забрудненні та його впливі на довкілля...Потрібно створити регуляторну систему, що заохочує виробництво, але з рівнями забруднення, які не будуть шкодити дикій рибі в Атлантичному океані", – зазначив посадовець.

Раніше парламент Норвегії схвалив ще одну екологічно суперечливу ініціативу – дозволив комерційний глибоководний видобуток корисних копалин на морському дні попри застереження, що це може завдати шкоди морському життю.

На узбережжі іспанського регіону Галісія останніми роками радикально зменшилася кількість молюсків, яких вирощують у природному середовищі для подальшого продажу як морепродуктів.