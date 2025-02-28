В Норвегии сбежали с морской фермы 27 тысяч лососей, что представляет угрозу для дикой рыбы

В Норвегии сбежали с морской фермы 27 тысяч разведенных в неволе лососей, что представляет угрозу для популяции дикого лосося.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

С морской фермы неподалеку Тромсе на севере Норвегии из-за повреждения внешней сетки сбежали около 27 тысяч лососей – примерно четверть всей рыбы на ферме, из которых удалось поймать лишь около 700, а остальные остались на свободе.

Инцидент произошел еще в начале февраля, а поиски беглецов продолжались до последних дней февраля. Ловить их начали не сразу после инцидента из-за сильного шторма, поэтому большинство из них вероятно оказались далеко в открытом море к тому времени, когда поиски наконец начались.

За каждого пойманного лосося с фермы предлагали вознаграждение в размере 43 евро, сторонние помощники помогли поймать более сотни рыбин.

Компания-владелец Mowi, которая считается одним из крупнейших производителей выращенного в неволе лосося, с прошлых выходных прекратила поиски.

Выращенных в неволе лососей считают серьезной угрозой для популяции дикого лосося. В частности, об этом говорится в докладе Норвежского института морских исследований, обнародованном на этой неделе. Выращенные на фермах лососи могут передавать болезни и паразитов в популяцию дикого лосося, а также скрещиваться с диким лососем и влиять на генетику диких рыб. Побег многих тысяч лососей называют "катастрофой" для дикого лосося.

Лососевые фермы неоднократно становились предметом споров относительно того, какой должна быть государственная политика в этом вопросе.

В правительстве Норвегии отвергают идею о запрете лососевых ферм в море для защиты популяции дикого лосося, но хотят сделать акцент на уменьшение загрязнения воды.

Ранее парламент Норвегии разрешил коммерческую глубоководную добычу полезных ископаемых на морском дне, несмотря на предостережения, что это может нанести вред морской жизни.