Розвідка Данії відстежує можливе іноземне втручання у вибори в Гренландії

Данська розвідувальна служба (PET) заявила, що розслідує можливе іноземне втручання в парламентські вибори на її автономній території Гренландії наступного місяця.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті PET, повідомляє "Європейська правда".

Як сказано у заяві, влада Гренландії очікує на можливий вплив з боку іноземних держав у зв'язку з виборами 11 березня 2025 року.

"Посилення конкуренції між великими державами в Арктиці та майбутні вибори в Гренландії призвели до поширення дезінформації, а ситуація, що склалася, може бути активно використана іноземними державами для просування власних інтересів", – йдеться у заяві.

Інтенсивні дебати про міжнародну безпеку і незалежність Гренландії призвели до поширення дезінформації, особливо в соціальних мережах, відзначили у службі.

Напередодні виборів стали відомі приклади фейкових профілів у соціальних мережах, у тому числі профілів, які видавали себе за данських і гренландських політиків, що сприяло поляризації суспільних дебатів.

Є також приклади того, як заяви гренландських політиків або приватних осіб використовуються поза контекстом для просування або посилення певних поглядів.

"Влада уважно стежить за розвитком подій у цій сфері, ведеться робота, спрямована на те, щоб озброїти суспільство проти загрози з боку зовнішніх сил, які намагаються вплинути на наші демократичні процеси", – йдеться у заяві.

Голова уряду Гренландії Муте Егеде ініціював проведення виборів до законодавчого органу острова 11 березня.

Напередодні парламентських виборів на острові висловлюють побоювання щодо можливого іноземного втручання.

Останніми тижнями президент США Дональд Трамп заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії. Перші такі заяви лунали від нього ще під час першої президентської каденції.