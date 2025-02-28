Разведка Дании отслеживает возможное иностранное вмешательство в выборы в Гренландии

Датская разведывательная служба (PET) заявила, что расследует возможное иностранное вмешательство в парламентские выборы на ее автономной территории Гренландии в следующем месяце.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте PET, сообщает "Европейская правда".

Как сказано в заявлении, власти Гренландии ожидают возможного влияния со стороны иностранных государств в связи с выборами 11 марта 2025 года.

"Усиление конкуренции между крупными государствами в Арктике и предстоящие выборы в Гренландии привели к распространению дезинформации, а сложившаяся ситуация может быть активно использована иностранными государствами для продвижения собственных интересов", – говорится в заявлении.

Интенсивные дебаты о международной безопасности и независимости Гренландии привели к распространению дезинформации, особенно в социальных сетях, отметили в службе.

Накануне выборов стали известны примеры фейковых профилей в социальных сетях, в том числе профилей, которые выдавали себя за датских и гренландских политиков, что способствовало поляризации общественных дебатов.

Есть также примеры того, как заявления гренландских политиков или частных лиц используются вне контекста для продвижения или усиления определенных взглядов.

"Власти внимательно следят за развитием событий в этой сфере, ведется работа, направленная на то, чтобы вооружить общество против угрозы со стороны внешних сил, которые пытаются повлиять на наши демократические процессы", – говорится в заявлении.

Глава правительства Гренландии Муте Эгеде инициировал проведение выборов в законодательный орган острова 11 марта.

Накануне парламентских выборов на острове выражают опасения относительно возможного иностранного вмешательства.

В последние недели президент США Дональд Трамп заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании. Первые такие заявления звучали от него еще во время первой президентской каденции.