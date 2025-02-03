Туск: треба уникати "дурних" торгових воєн зі США, але зберігати самоповагу ЄС

У час прямої російської загрози Європі та економічної експансії Китаю Європейський Союз має уникати торгових війн та конфліктів зі Сполученими Штатами, але, тим не менш, зберігаючи самоповагу та відданість своїм інтересам.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі 3 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Туск зауважив, що Євросоюзу нині не потрібні торгові стіни чи війни, але держави ЄС мають об’єднатися для захисту своїх інтересів.

"Якщо під час прямої російської загрози, китайської експансії і всіх цих дуже небезпечних речей… ми будемо шукати і знаходити причину для конфлікту між собою – я думаю, ми повинні зробити все, щоб уникнути абсолютно непотрібних і дурних тарифних стін або торгових воєн. Але… під час наших можливих переговорів з американськими друзями ми не можемо втратити здоровий глузд та усвідомлення нашого інтересу", – підкреслив прем’єр-міністр Польщі.

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Він наголосив, що Євросоюз не повинен втратити своє "Я", "європейську самоповагу і впевненість у собі, хоча це нелегко".

Також Дональд Туск як очільник Польщі, яка зараз головує у ЄС, пообіцяв Данії, що Європейський Союз буде єдиним у відстоюванні її інтересів (вочевидь, у контексті заяв президента США Дональда Трампа про Гренландію).

"Я обіцяю також нашим данським друзям, що ми точно будемо єдині. І це, можливо, перше таке серйозне випробування.. Тому що це вперше, коли така проблема виникла серед членів Альянсу", – сказав він.

Туск в той самий час підтвердив, що він та інші лідери ЄС є "всі дуже трансатлантичні".

"Ви знаєте, я був і завжди був одним з найвідданіших трансатлантистів – як і Данія, і країни Балтії, наші сусіди", – уточнив Дональд Туск.

Як відомо, останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії. Перші такі заяви лунали від нього ще під час першої президентської каденції.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що слова Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен сьогодні перед самітом лідерів ЄС повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається".