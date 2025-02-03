Туск: надо избегать "глупых" торговых войн с США, но сохранять самоуважение ЕС

Во время прямой российской угрозы Европе и экономической экспансии Китая Европейский Союз должен избегать торговых войн и конфликтов с Соединенными Штатами, но, тем не менее, сохраняя самоуважение и преданность своим интересам.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе 3 февраля, передает корреспондент "Европейской правды".

Туск отметил, что Евросоюзу сейчас не нужны торговые стены или войны, но государства ЕС должны объединиться для защиты своих интересов.

"Если во время прямой российской угрозы, китайской экспансии и всех этих очень опасных вещей... мы будем искать и находить причину для конфликта между собой – я думаю, мы должны сделать все, чтобы избежать абсолютно ненужных и глупых тарифных стен или торговых войн. Но... во время наших возможных переговоров с американскими друзьями мы не можем потерять здравый смысл и осознание нашего интереса", – подчеркнул премьер-министр Польши.

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Он подчеркнул, что Евросоюз не должен потерять свое "Я", "европейское самоуважение и уверенность в себе, хотя это и нелегко".

Также Дональд Туск как глава Польши, которая сейчас председательствует в ЕС, пообещал Дании, что Европейский Союз будет единым в отстаивании ее интересов (очевидно, в контексте заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии).

"Я обещаю также нашим датским друзьям, что мы точно будем едины. И это, возможно, первое такое серьезное испытание. Потому что это впервые, когда такая проблема возникла среди членов Альянса", – сказал он.

Туск в то же время подтвердил, что он и другие лидеры ЕС "все очень трансатлантические".

"Вы знаете, я был и всегда был одним из самых преданных трансатлантистов – как и Дания, и страны Балтии, наши соседи", – уточнил Дональд Туск.

Как известно, в последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании. Первые такие заявления звучали от него еще во время первой президентской каденции.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что слова Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен сегодня перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".