Латвия передала украинским Силам обороны сотню FPV-дронов

Украинские военные получили от Латвии сотню FPV-дронов в рамках общественной благотворительной инициативы "Беспилотники для ВСУ".

Об этом сообщило посольство Украины в Латвии в Facebook, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 3 февраля, в посольстве Украины в Латвии, состоялось мероприятие с участием парламентского секретаря Министерства иностранных дел Латвии Даце Мелбарде, посла Украины Анатолия Куцевола и председателя благотворительного фонда Ziedot.lv Руты Диманте, в рамках которого была анонсирована отправка в Украину 100 FPV-дронов латвийского производства.

При координации посольства Украины в Латвии эти беспилотники будут переданы непосредственно двум украинским военным частям – 21-й бригаде Вооруженных Сил Украины и бригаде Национальной гвардии Украины "Лють".

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Фото: Facebook

Средства, на которые приобрели дроны, были собраны, в частности во время благотворительной инициативы руководительницы МИД Латвии Байбы Браже, которая в мае 2024 года, пробежала Рижский полумарафон, призвав общество пожертвовать на беспилотники, в которых крайне нуждаются украинские военные.

Проект проходит в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии и латвийским благотворительным фондом Ziedot.lv и сейчас собрал около 130 тысяч евро.

Фото: Facebook

"Приобретение одного такого беспилотника может уничтожить вражескую военную технику на миллионы долларов. Таким образом, мы поможем украинским защитникам наносить поражения живой силе и технике российских оккупантов, поддерживая при этом экономику Латвии и местных производителей беспилотников", – заявил Куцевол.

6 января информировали, что Великобритания совместно с союзниками по НАТО, в частности Латвией, передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников.

3 февраля писали, что в Литве организации, поддерживающие Украину, и Литовское национальное радио и телевидение объявили о начале новой кампании Radarom! – собранные средства будут тратиться на закупку беспилотников и средств борьбы с дронами для украинских Сил обороны.