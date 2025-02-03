Демократи гальмуватимуть призначення Трампа, протестуючи проти закриття USAID

Сенатор від Демократичної партії Браян Шац обіцяє блокувати голосування щодо кандидатур Дональда Трампа на дипломатичні посади на знак протесту проти намірів закрити Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Шац був одним з кількох конгресменів від Демократичної партії, які в понеділок провели пресконференцію біля будівлі USAID у Вашингтоні та засудили дії адміністрації Трампа щодо установи.

Перед початком пресконференції сенатор розповів Reuters про свій план блокувати дипломатичні призначення Трампа в Сенаті.

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Його колега Кріс Ван Голлен заявив журналістам, що також вживатиме заходів, щоб затримати призначення кандидатів на посади в Державному департаменті США.

Гальмування процесу схвалення номінованих президентом США людей у Сенаті є одним з небагатьох шляхів, які Демократична партія має у своєму розпорядженні, щоб впливати на політику.

Згідно з правилами Сенату, один сенатор може затримувати призначення номінантів на посаду, навіть якщо решта 99 дотримуються іншої думки. Минулого року сенатор-республіканець Томмі Табервіль місяцями блокував призначення на посади в Пентагоні через політику відомства щодо абортів.

В адміністрації Трампа Ілон Маск очолює зусилля, спрямовані на закриття USAID, висуваючи на його адресу дедалі жорсткіші звинувачення. Працівникам агентства в понеділок наказали залишатися вдома.

Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.