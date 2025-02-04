Президент Євроради заявив, що ЄС буде підтримувати Гренландію, як і Україну

У разі, якщо територіальна цілісність Данії буде поставлена під сумнів, Європейський Союз підтримає її у відстоюванні принципів суверенітету і непорушності кордонів, як підтримує Україну у захисті цих принципів.

Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта на прес-конференції після неформального саміту лідерів ЄС 3 лютого, відповідаючи на питання щодо єдиної відповіді Євросоюзу на можливі територіальні претензії США щодо Гренландії, передає кореспондент "Європейської правди".

Кошта наголосив, що ЄС підтримує принципи, закладені в Хартії ООН щодо непорушності кордонів суверенних держав, підтримує Україну в їх відстоюванні, і займає таку саму позицію й щодо Данії.

"Європейський Союз підтримує Хартію ООН – принципи суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів. Це універсальні принципи. Ми підтримуємо Україну у відстоюванні цих принципів. І, звичайно, ми будемо відстоювати ці принципи ще більше, …якщо територіальна цілісність країни-члена Європейського Союзу буде поставлена під сумнів", – заявив президент Європейської Ради.

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Він зауважив, що "збереження територіальної цілісності Королівства Данія, його суверенітету і непорушності його кордонів має важливе значення для всіх держав-членів (ЄС)".

"Європейський Союз повністю підтримує Королівство Данія", – підкреслив Антоніу Кошта.

Як відомо, останніми тижнями Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії. Перші такі заяви лунали від нього ще під час першої президентської каденції.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що слова Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен 3 лютого перед самітом лідерів ЄС повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається".