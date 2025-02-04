Президент Евросовета заявил, что ЕС будет поддерживать Гренландию, как и Украину

В случае, если территориальная целостность Дании будет поставлена под сомнение, Европейский Союз поддержит ее в отстаивании принципов суверенитета и нерушимости границ, как поддерживает Украину в защите этих принципов.

Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта на пресс-конференции после неформального саммита лидеров ЕС 3 февраля, отвечая на вопрос о едином ответе Евросоюза на возможные территориальные претензии США по Гренландии, передает корреспондент "Европейской правды".

Кошта отметил, что ЕС поддерживает принципы, заложенные в Хартии ООН о нерушимости границ суверенных государств, поддерживает Украину в их отстаивании, и занимает такую же позицию и по Дании.

"Европейский Союз поддерживает Хартию ООН – принципы суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Это универсальные принципы. Мы поддерживаем Украину в отстаивании этих принципов. И, конечно, мы будем отстаивать эти принципы еще больше, ...если территориальная целостность страны-члена Европейского Союза будет поставлена под сомнение", – заявил президент Европейского Совета.

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Он отметил, что "сохранение территориальной целостности Королевства Дания, его суверенитета и нерушимости его границ имеет важное значение для всех государств-членов (ЕС)".

"Европейский Союз полностью поддерживает Королевство Дания", – подчеркнул Антониу Кошта.

Как известно, в последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании. Первые такие заявления звучали от него еще во время первой президентской каденции.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что слова Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен 3 февраля перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".