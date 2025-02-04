Новий віцепрезидент США спланував перші поїздки до Європи

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наступного тижня здійснить свої перші поїздки до Європи на новій посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє The Hill, посилаючись на підтвердження від речника віцепрезидента.

Зокрема, наступного тижня Венс планує відвідати Німеччину і Францію як віцепрезидент США.

У Франції Венс візьме участь у саміті щодо штучного інтелекту, що проходитиме 10-11 лютого у Парижі.

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Звідти віцепрезидент вирушить до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки, що проходитиме 14-16 лютого. Минулого року США були представлені на заході також на рівні віцепрезидента – на конференцію прибула Камала Гарріс.

Дональд Трамп ще не анонсував жодного закордонного візиту як президент США.

Нагадаємо, минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів першу розмову із новопризначеним очільником Пентагону Пітом Гегсетом.

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