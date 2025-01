Рютте уперше поговорив з новим главою Пентагону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу, 29 січня, поговорив із новопризначеним шефом Пентагону Пітом Гегсетом.

Про це Рютте написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами генсека Альянсу, з главою Пентагону він провів "чудову першу телефонну розмову".

"Щоб стримувати і захищати, ми повинні залишатися сильними, об'єднаними і готовими – і це те, що НАТО робить щодня. Розраховуємо на співпрацю з вами задля подальшого нарощування оборонних видатків і оборонного виробництва задля сильного Альянсу", – додав Рютте.

Реклама:

Great first call with @SecDef Pete Hegseth! To deter and defend we have to stay strong, united, and ready – and that’s what #NATO is doing every day. Looking forward to working with you to further ramp up defence spending and defence production for a strong alliance.