Новый вице-президент США спланировал первые поездки в Европу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на следующей неделе совершит свои первые поездки в Европу в такой роли – во Францию и Германию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает The Hill, ссылаясь на подтверждение от представителя вице-президента.

На следующей неделе Ди Вэнс планирует первые поездки в Европу на этой должности.

Во Франции Ди Вэнс примет участие в саммите по искусственному интеллекту, который будет проходить 10-11 февраля в Париже.

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Оттуда вице-президент отправится в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. В прошлом году США были представлены на мероприятии также на уровне вице-президента – на конференцию прибыла Камала Харрис.

Дональд Трамп еще не анонсировал ни одного зарубежного визита как президент США.

Напомним, на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первый разговор с новоназначенным главой Пентагона Питом Гегсетом.

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