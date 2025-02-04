Премьер Шотландии был вынужден уточнить, что страна не хочет запрещать котов
Шотландия не будет запрещать котов, подтвердил глава шотландского правительства Джон Суинни после того, как эксперты-зоозащитники предложили рассмотреть возможность ограничения передвижения этих животных в некоторых районах.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Шотландская комиссия по защите животных (SAWС), которая консультирует правительство в этой сфере, призвала изучить все "за" и "против" "принудительного содержания" котов в определенных частях Шотландии.
В отчете об ответственном содержании котов говорится о том, что коты могут иметь "значительное влияние на популяции диких животных", нападая на других животных, размножаясь с дикими котами и конкурируя за ресурсы.
Представитель шотландского правительства заявил, что они "полностью рассмотрят рекомендации", но Джон Суинни уже исключил возможность запрета котов. "Мы не имеем никакого намерения запрещать котов. Этого никогда не произойдет", – сказал он в интервью BBC Scotland.
Отвечая на вопрос, может ли шотландское правительство рассмотреть возможность введения комендантского часа для кошек, он сказал: "Я даю вам очень четкое заявление – мы не собираемся этого делать".
В отчете о благополучии говорится, что домашние коты ежегодно убивают до 700 миллионов птиц, млекопитающих и рептилий по всей Великобритании. Эксперты SAWС считают, что одним из возможных вариантов выхода из ситуации могло бы быть содержание котов дома в определенных сельских районах.
Идея запрета на содержание кошек может быть применена к новым жилым комплексам, где дикие животные, в том числе шотландские дикие коты, подвергаются особому риску из-за домашних любимцев.
Другие возможные меры включают обязательное микрочипирование по всей Шотландии, увеличение количества прививок и стерилизацию котов, живущих в уязвимых районах.
Напомним, в 2022 году Польская академия наук назвала котов угрозой для окружающей среды и вызвала скандал.
А город в Германии вводил "локдаун" для котов ради птиц.