Премьер Шотландии был вынужден уточнить, что страна не хочет запрещать котов

Шотландия не будет запрещать котов, подтвердил глава шотландского правительства Джон Суинни после того, как эксперты-зоозащитники предложили рассмотреть возможность ограничения передвижения этих животных в некоторых районах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Шотландская комиссия по защите животных (SAWС), которая консультирует правительство в этой сфере, призвала изучить все "за" и "против" "принудительного содержания" котов в определенных частях Шотландии.

В отчете об ответственном содержании котов говорится о том, что коты могут иметь "значительное влияние на популяции диких животных", нападая на других животных, размножаясь с дикими котами и конкурируя за ресурсы.

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Представитель шотландского правительства заявил, что они "полностью рассмотрят рекомендации", но Джон Суинни уже исключил возможность запрета котов. "Мы не имеем никакого намерения запрещать котов. Этого никогда не произойдет", – сказал он в интервью BBC Scotland.

Отвечая на вопрос, может ли шотландское правительство рассмотреть возможность введения комендантского часа для кошек, он сказал: "Я даю вам очень четкое заявление – мы не собираемся этого делать".

В отчете о благополучии говорится, что домашние коты ежегодно убивают до 700 миллионов птиц, млекопитающих и рептилий по всей Великобритании. Эксперты SAWС считают, что одним из возможных вариантов выхода из ситуации могло бы быть содержание котов дома в определенных сельских районах.

Идея запрета на содержание кошек может быть применена к новым жилым комплексам, где дикие животные, в том числе шотландские дикие коты, подвергаются особому риску из-за домашних любимцев.

Другие возможные меры включают обязательное микрочипирование по всей Шотландии, увеличение количества прививок и стерилизацию котов, живущих в уязвимых районах.

Напомним, в 2022 году Польская академия наук назвала котов угрозой для окружающей среды и вызвала скандал.

А город в Германии вводил "локдаун" для котов ради птиц.