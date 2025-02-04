У Бундесвері назвали нереалістичною вимогу Трампа щодо 5% на оборону

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр вважає вимогу президента США Дональда Трампа витрачати на озброєння 5% валового внутрішнього продукту (ВВП) нереалістичною.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі ntv.

Генеральний інспектор Бундесверу вважає, що своєю заявою про 5% Трамп хотів спровокувати дискусії.

"Президент Трамп, звичайно, знову розпочав дискусію з цього питання. І я думаю, що це те, чого він хотів. Він хотів цим спровокувати. Зрозуміло одне, що 5% – це дуже, дуже висока цифра, яку я також вважаю нереалістичною на цей час", – сказав Броєр.

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Це також стосується і обсягів виробництва, сказав Броєр.

"Тому що йдеться також про здатність збройової промисловості це забезпечити. Я думаю, що ми повинні підходити до цього поступово, крок за кроком. Зараз ми робимо це досить розумно", – зазначив він.

"Ясно одне, коли Трамп згадує про п'ять відсотків або щось подібне, він має на увазі щось інше. Він має на увазі, що ми повинні стати набагато більш залученими в Європу, ніж ми робили до цього часу", – заявив Броєр.

Трамп раніше неодноразово погрожував вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.

Американський лідер вважає, що члени Альянсу повинні зобовʼязатись витрачати мінімум 5% ВВП на оборону – хоча самі США не досягають цього показника.