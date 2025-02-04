В Бундесвере назвали нереалистичным требование Трампа о 5% на оборону

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер считает требование президента США Дональда Трампа тратить на вооружение 5% валового внутреннего продукта (ВВП) нереалистичным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире ntv.

Генеральный инспектор Бундесвера считает, что своим заявлением о 5% Трамп хотел спровоцировать дискуссии.

"Президент Трамп, конечно, снова начал дискуссию по этому вопросу. И я думаю, что это то, чего он хотел. Он хотел этим спровоцировать. Понятно одно, что 5% – это очень, очень высокая цифра, которую я также считаю нереалистичной на данный момент", – сказал Броер.

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Это также касается и объемов производства, сказал Броер.

"Потому что речь идет также о способности оружейной промышленности это обеспечить. Я думаю, что мы должны подходить к этому постепенно, шаг за шагом. Сейчас мы делаем это достаточно разумно", – отметил он.

"Ясно одно, когда Трамп упоминает о пяти процентах или что-то подобное, он имеет в виду нечто другое. Он имеет в виду, что мы должны стать гораздо более вовлеченными в Европу, чем было до сих пор", – заявил Бройер.

Трамп ранее неоднократно угрожал вывести страну из НАТО, если союзники будут вкладывать недостаточно средств в оборону.

Американский лидер считает, что члены Альянса должны обязаться тратить минимум 5% ВВП на оборону – хотя сами США не достигают этого показателя.