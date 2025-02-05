68% поляків хочуть перемоги України у війні, у Чехії таких 44%

68% поляків та 44% чехів хочуть, щоб Україна перемогла в російсько-українській війні.

Про це свідчать дані анкетного опитування, результати якого оприлюднила сьогодні Центральноєвропейська обсерваторія цифрових медіа (CEDMO) з нагоди наближення третьої річниці початку повномасштабної війни в Україні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Україна має більшу підтримку в Польщі, де її перемоги хочуть 68% населення. У Чехії за перемогу України у війні виступають 44% опитаних. У Словаччині менше третини опитаних хочуть перемоги українців.

З цих трьох країн словаки найчастіше бажають перемоги Росії в конфлікті: 17% населення підтримують цей варіант. У Чехії на підтримку Росії висловилися 7% респондентів, а в Польщі – 4%.

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Завершення війни у вигляді тимчасового миру, без перемоги однієї зі сторін, підтримують майже дві п'ятих людей у Чехії, третина в Словаччині і п'ята частина в Польщі.

"У віковому розрізі в Чехії молодь у віці від 16 до 24 років (62%) особливо хоче, щоб Україна перемогла", – прокоментував результати опитування аналітик даних CEDMO Лукаш Кутіл.

За його словами, у Словаччині Україну також переважно підтримують наймолодші учасники опитування.

"Серед польських респондентів, з іншого боку, найстарші респонденти у віці 65 років і старше (79%) найбільше виступають за перемогу України", – додав він.

Думки жителів Чеської Республіки для CEDMO досліджувала агенція Median, а Словаччини та Польщі – агенція Ipsos. Опитування проводилося в останньому кварталі минулого року. У ньому взяли участь 2 999 осіб у Чеській Республіці.

Під час опитування в Чехії та Словаччині також запитували, яких сценаріїв розвитку російсько-української війни люди найбільше бояться. Опитані найчастіше висловлювали побоювання, що конфлікт триватиме багато років – у Чехії таких виявилося 67%, а в Словаччині – 71%.

Близько 55% чехів і три п'ятих словаків побоюються, що конфлікт переросте у відкриту війну між Росією і НАТО.

Більше половини населення обох країн побоюється, що бойові дії наблизяться до території Чехії та Словаччини.

Як повідомлялося, серед поляків зросла кількість противників надання військової допомоги Україні – за продовження допомоги виступають 49%.

Нагадаємо, більшість чеських громадян не висловлюють цікавість ситуацією в Україні, а майже 60% з них не схвалюють дій уряду Чехії з підтримки держави в захисті від повномасштабної російської агресії.