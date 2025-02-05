Левый конгрессмен-демократ хочет объявить Трампу импичмент из-за "низменных поступков"

Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин заявил, что внесет резолюцию для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Во время выступления в Палате представителей утром в среду, 5 февраля, Грин заявил, что "выдвинет статьи импичмента против президента за предложенные и совершенные низменные поступки".

Он не уточнил, о каких именно поступках идет речь, но сослался на предложение Трампа взять под контроль сектор Газы.

Реклама:

"Этнические чистки в Газе – это не шутки, особенно когда они исходят от президента Соединенных Штатов", – заявил демократ.

Шансы на рассмотрение резолюции Грина незначительны: он не предложил предоставить ей специальный статус, который предусматривает вынесение на голосование в течение двух законодательных дней.

Кроме того, во время первого президентского срока Дональда Трампа демократ внес три резолюции о его импичменте, и ни одна из них не получила поддержки в Палате представителей.

Грин, который избирается в Конгресс с 2005 года, является представителем более левого крыла Демократической партии. В октябре 2023-го он, к примеру, проголосовал против резолюции в поддержку Израиля.

Напомним, что Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент. Но оба раза это не приводило к его отстранению от должности.