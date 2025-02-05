У Нідерландах тюлень задрімав у готелі

У нідерландському місті Вліссінген зоозахисну службу викликали до готелю, в один із номерів якого потрапив тюлень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NL Times.

Жінка, яка зупинилась у готелі у Вліссінгені, зняла так званий пляжний номер – окрему кімнату з виходом на пляж, і ввечері у вівторок вийшла на прогулянку зі своїм собакою.

Коли вона повернулася, то виявила в номері несподіваного відвідувача, після чого пішла до сусіднього ресторану і викликала зоозахисників.

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Фото: Stichting Dierenwelzijn Zeeland

Зоозахисний фонд Зеландської Фландрії, який прибув за викликом, був здивований, коли почув, що в готельному номері виявили тюленя.

"Це було дивне видовище: гості, що стояли зовні, трохи нервували, а всередині спав абсолютно розслаблений тюлень", – описують там.

Фото: Stichting Dierenwelzijn Zeeland

Як пояснюють зоозахисники, сірі тюлені можуть спати в найнесподіваніших місцях – навіть посеред дороги.

Тюленя, який після пробудження став досить сердитим, забрали з номеру у спеціальному контейнері та відпустили його в безпечне й тихе місце, ідеться в матеріалі.

Минулого року туриста, який відвідував норвезький арктичний архіпелаг Шпіцберген, оштрафували на понад $1100 за надмірне наближення до моржа.