У Хорватії десятки навчальних закладів отримали повідомлення про "замінування"

Десятки навчальних закладів по всій території Хорватії отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку, які виявились безпідставними.

Про це повідомляє Vijesti, пише "Європейська правда".

На початку робочого дня керівництво низки навчальних закладів виявило в електронній пошті листи про нібито замінування, що надійшли близько 5 години ранку, та повідомили у поліцію.

Зокрема, погрози отримали 16 закладів у Загребі, ще декілька у районі Дубровника і Шибеника, п’ять шкіл у Спліті, також заклади у містах Задар, Чаковець і Сінь.

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Навчальний процес призупинили, учнів евакуювали з приміщень. Деякі заклади одразу скасували заняття на увесь день.

Фахівці поліції після обстеження закладів, де перевірка вже завершилась, не виявили ніякої загрози.

У поліції схиляються до версії, що усі листи розіслані тією самою особою.

Наприкінці січня повідомлення про "замінування" отримали сотні шкіл у Словенії, а перед тим така кампанія спостерігалась в Угорщині.

В "угорській" розсилці підозрюють 15-річного підлітка.