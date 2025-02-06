В Хорватии десятки учебных заведений получили сообщения о "минировании"

Десятки учебных заведений по всей территории Хорватии получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке, которые оказались безосновательными.

Об этом сообщает Vijesti, пишет "Европейская правда".

В начале рабочего дня руководство ряда учебных заведений обнаружило в электронной почте письма о якобы минировании, поступившие около 5 часов утра, и сообщили в полицию.

В частности, угрозы получили 16 заведений в Загребе, еще несколько в районе Дубровника и Шибеника, пять школ в Сплите, также заведения в городах Задар, Чаковец и Синь.

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Учебный процесс приостановили, учеников эвакуировали из помещений. Некоторые заведения сразу отменили занятия на весь день.

Специалисты полиции после обследования заведений, где проверка уже завершилась, не обнаружили никакой угрозы.

В полиции склоняются к версии, что все письма разосланы одним и тем же лицом.

В конце января сообщения о "минировании" получили сотни школ в Словении, а перед тем такая кампания наблюдалась в Венгрии.

В "венгерской" рассылке подозревают 15-летнего подростка.