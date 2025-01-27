У Словенії сотні шкіл отримали повідомлення про "замінування"

У Словенії сотні навчальних закладів отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку, у поліції вважають, що йдеться про фальшиве замінування.

Про це повідомляє RTV SLO, пише "Європейська правда".

Розсилку від анонімної особи з псевдонімом Bojevnik отримали загалом 229 шкіл та дитсадків у столиці Любляні та багатьох інших містах. Усі листи починалися словами про те, що у закладі нібито закладено вибуховий пристрій.

Очільник департаменту поліції з протидії тероризму та екстремізму Примож Огринч зазначив, що загрозу оцінюють як "низьку", оскільки йдеться про однотипні листи, надіслані закладам по всій території країни без згадки конкретних шкіл і дитсадків чи місця їхнього розташування.

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За першими висновками, листи розсилали з різних IP-адрес та у різні проміжки часу. Словенські правоохоронні органи будуть спілкуватися з колегами за кордоном, де нещодавно ставались подібні випадки – як наприклад в Угорщині.

Огринч додав, що анонімні "терористи" вочевидь хочуть створити відчуття небезпеки і такі випадки можуть повторитися.

У травні 2024 року у Словаччині за добу "замінували" майже 1000 шкіл.

Загалом у попередні роки від фальшивих "замінувань" постраждали багато країн Європи.