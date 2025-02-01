За хвилею "мінування" шкіл в Угорщині стояв 15-річний підліток

Угорські правоохоронці затримали та допитали 15-річного хлопця, який розіслав десятки електронних листів із погрозами про замінування шкіл і якого підозрюють у погрозі вчинити терористичний акт.

Про це оголосила поліція Угорщини в суботу, 1 лютого, передає "Європейська правда".

Як встановили угорські правоохоронці, підліток протягом 26-30 січня надіслав електронного листа з погрозою підірвати щонайменше 46 шкіл.

Хлопець дав повне зізнання після того, як його ідентифікували поліцейські кіберфахівці і заарештували в п'ятницю в його будинку в Боршод-Абауй-Земплєні, що на північному сході Угорщини.

Реклама:

Під час обшуку поліція вилучила ІТ-обладнання та резервні копії даних. Хлопця допитали як підозрюваного у скоєнні злочину погрози вчинення терористичного акту і взяли під варту.

Хлопець розповів поліції, що його метою було залякати учнів і змусити втекти зі школи. Школи були обрані випадково, хоча одна з них була професійно-технічним училищем, яке він припинив відвідувати два місяці тому, тому що він не хотів продовжувати навчання.

За останні два тижні в Угорщині фіксували два випадки масових погроз про мінування шкіл, один із них відбувся 23 січня і торкнувся понад 100 закладів.

Подібні інциденти в останні місяці відбувались і в інших країнах Європи.