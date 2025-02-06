Словаччина з 1 лютого імпортує російський газ через "Турецький потік"

З 1 лютого словацька газова компанія SPP почала імпортувати російський газ до Словаччини через газопровід "Турецький потік", а з квітня поставки цим маршрутом мають подвоїтися.

Про це повідомив журналістам у четвер голова правління SPP Войтех Ференц, передає "Європейська правда" з посиланням на TASR.

Ференц не уточнив точний обсяг цих поставок. Він зазначив, що у SPP все ще діє контракт з російським "Газпромом", і що плата за транзит значно нижча, ніж у інших постачальників.

Керівник торгового відділу SPP Міхал Лалік додав, що навіть за наявності цієї угоди Словаччині, ймовірно, все одно доведеться імпортувати газ іншими маршрутами, оскільки пропускна спроможність трубопроводу через Угорщину недостатня для покриття обсягів споживання.

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Цілком ймовірно, що іншим маршрутом буде маршрут з Німеччини через Чехію, для якого SPP має зарезервовані потужності.

У січні SPP задовольняла потреби своїх клієнтів в основному за рахунок відбору газу з власних резервуарів, запаси в яких на даний момент все ще вищі за середні.

Ференц підкреслив, що пріоритетом для SPP є забезпечення достатнього постачання газу для своїх клієнтів.

Проблема полягає у зростанні цін на газ та вищих транзитних зборах за постачання альтернативними маршрутами. Наразі ціни на газ є вищими за середні довгострокові показники і становлять 53 євро за мегават-годину (МВт-год). У грудні, до припинення транзиту газу через Україну, ціни коливалися на рівні близько €40/МВт-год.

Трейдери також побоюються дефіциту газу влітку, коли країни ЄС зобов'язані заповнити свої сховища, щоб виконати директиву Єврокомісії про наявність достатніх запасів газу на початку наступного опалювального сезону.

Двосторонні відносини Києва та Братислави загострились після того, як Україна припинила транзит російського газу своєю територією, зокрема і до Словаччини.

Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини; до того ж премʼєра Словаччини розлютила підтримка Зеленським масових антиурядових протестів у країні.

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