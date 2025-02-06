Словакия с 1 февраля импортирует российский газ через "Турецкий поток"

С 1 февраля словацкая газовая компания SPP начала импортировать российский газ в Словакию через газопровод "Турецкий поток", а с апреля поставки по этому маршруту должны удвоиться.

Об этом сообщил журналистам в четверг председатель правления SPP Войтех Ференц, передает "Европейская правда" со ссылкой на TASR.

Ференц не уточнил точный объем этих поставок. Он отметил, что у SPP все еще действует контракт с российским "Газпромом", и что плата за транзит значительно ниже, чем у других поставщиков.

Руководитель торгового отдела SPP Михал Лалик добавил, что даже при наличии этого соглашения Словакии, вероятно, все равно придется импортировать газ по другим маршрутам, поскольку пропускная способность трубопровода через Венгрию недостаточна для покрытия объемов потребления.

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Вполне вероятно, что другим маршрутом будет маршрут из Германии через Чехию, для которого SPP имеет зарезервированные мощности.

В январе SPP удовлетворяла потребности своих клиентов в основном за счет отбора газа из собственных резервуаров, запасы в которых на данный момент все еще выше средних.

Ференц подчеркнул, что приоритетом для SPP является обеспечение достаточных поставок газа для своих клиентов.

Проблема заключается в росте цен на газ и высоких транзитных сборах за поставки альтернативными маршрутами. Сейчас цены на газ выше средних долгосрочных показателей и составляют 53 евро за мегаватт-час (МВт-ч). В декабре, до прекращения транзита газа через Украину, цены колебались на уровне около €40/МВт-ч.

Трейдеры также опасаются дефицита газа летом, когда страны ЕС обязаны заполнить свои хранилища, чтобы выполнить директиву Еврокомиссии о наличии достаточных запасов газа в начале следующего отопительного сезона.

Двусторонние отношения Киева и Братиславы обострились после того, как Украина прекратила транзит российского газа по своей территории, в том числе и в Словакию.

Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского "врагом" Словакии; к тому же премьера Словакии разозлила поддержка Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.

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