У Норвегії рейтинг партії влади різко зріс після повернення Столтенберга в уряд

Лейбористська партія Норвегії суттєво наростила рейтинг після того, як після виходу з уряду центристів на міністерську посаду повернувся колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить опитування на замовлення порталу Nettavisen.

Рейтинг норвезьких лейбористів нині становить 30,7% – це на понад 10 відсоткових пунктів більше, ніж було у січні, і на 12 пунктів більше, ніж одразу після розвалу коаліційного уряду минулого тижня.

Останнє опитування було проведене ввечері в середу, 5 лютого – наступного дня після того, як премʼєр Норвегії та лідер лейбористів Йонас Гар Стьоре представив нових міністрів.

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Серед іншого. Єнс Столтенберг – колишній премʼєр Норвегії та генеральний секретар НАТО – несподівано очолив міністерство фінансів.

Як зауважує Nettavisen, Лейбористська партія Норвегії з 2017 року не отримувала такого високого рейтингу в національному опитуванні. Призначення Столтенберга там називають однією з причин популярності партії влади.

Нагадаємо, минулого тижня євроскептична Центристська партія Норвегії заявила про вихід з уряду лідера лейбористів Йонаса Гара Стьоре через незгоду з рішенням імплементувати директиви ЄС щодо енергетичного ринку.

Колишній генсек НАТО після відставки минулого року мав стати головою Мюнхенської безпекової конференції в лютому 2025 року, але тепер обійме цю посаду пізніше.

Читайте більше в матеріалі журналістки "ЄвроПравди" Ірини Кутєлєвої: Між ковадлом ЄС та молотом Трампа.