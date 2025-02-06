Глава МЗС Угорщини у Празі зустрівся з опозицією і покритикував уряд Чехії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у четвер, 6 лютого, здійснив неанонсований візит до Чехії, де зустрівся з лідером найбільшої опозиційної партії ANO Андреєм Бабішем.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався портал Deník N.

Під час візиту до Праги глава угорського МЗС зустрівся не лише з Бабішем, а й із колишнім міністром промисловості, торгівлі і транспорту Карелом Гавлічеком – теж представником ANO – і представниками угорської енергетичної компанії.

Міністерство закордонних справ Чехії не було офіційно поінформоване про програму Сійярто в Празі, а угорське посольство ніяк не прокоментувало її.

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МЗС Угорщини заявило, що поїздка очільника відомства була приватною – але журналісти Deník N застали міністра в супроводі поліцейської охорони і кортежу.

Міністр сказав Deník N, що нинішній уряд Чехії нібито не вважає хороші угорсько-чеські відносини важливими.

"Коли Бабіш був прем'єр-міністром, відносини були набагато кращими. Ми також працюємо разом у фракції в Європарламенті, тому сподіваємося, що можемо розраховувати на прем'єр-міністра Бабіша і міністра Гавлічека в майбутньому, щоб відносини були такими ж хорошими, як і раніше", – так він пояснив свій візит.

Коментарі Сійярто на адресу уряду Чехії з'явилися через кілька днів після того, як він приєднався до позову Європейської комісії проти Угорщини через її закон про "захист національного суверенітету".

Чеський та угорський уряди також мають відмінні позиції щодо підтримки України. Угорщина – одна з небагатьох країн НАТО і ЄС, яка зберегла зв'язки з Росією від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.