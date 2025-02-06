Глава МИД Венгрии в Праге встретился с оппозицией и покритиковал власти Чехии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 6 февраля, совершил неанонсированный визит в Чехию, где встретился с лидером крупнейшей оппозиционной партии ANO Андреем Бабишем.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал портал Deník N.

Во время визита в Прагу глава венгерского МИД встретился не только с Бабишем, но и с бывшим министром промышленности, торговли и транспорта Карелом Гавличеком – тоже представителем ANO – и представителями венгерской энергетической компании.

Министерство иностранных дел Чехии не было официально проинформировано о программе Сийярто в Праге, а венгерское посольство никак не прокомментировало ее.

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МИД Венгрии заявил, что поездка главы ведомства была частной – но журналисты Deník N застали министра в сопровождении полицейской охраны и кортежа.

Министр сказал Deník N, что нынешнее правительство Чехии якобы не считает хорошие венгерско-чешские отношения важными.

"Когда Бабиш был премьер-министром, отношения были намного лучше. Мы также работаем вместе во фракции в Европарламенте, поэтому надеемся, что можем рассчитывать на премьер-министра Бабиша и министра Гавличека в будущем, чтобы отношения были такими же хорошими, как и раньше", – так он объяснил свой визит.

Комментарии Сийярто в адрес правительства Чехии появились через несколько дней после того, как он присоединился к иску Европейской комиссии против Венгрии из-за ее закона о "защите национального суверенитета".

Чешское и венгерское правительства также имеют отличные позиции по поддержке Украины. Венгрия – одна из немногих стран НАТО и ЕС, которая сохранила связи с Россией с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.