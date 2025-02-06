Німецький канал критикують за монтаж промови Мерца, звідки прибрали оплески

Німецький телеканал ZDF потрапив під вогонь критики після того, як у репортажі з партійної конференції Християнсько-демократичного союзу показав нібито відсутність реакції на промову лідера партії Фрідріха Мерца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У репортажі програми новин heute на каналі ZDF від 3 лютого було показано уривок промови, де Мерц на тлі скандального голосування за підтримки "Альтернативи для Німеччини" декларує, що вона – "наш найважливіший опонент у цій виборчій кампанії".

З репортажу складається враження, що на слова Мерца в залі ніяк не реагували, а голос за кадром говорить про "зухвале схвалення" делегатів ХДС. Але невідредаговане відео виступу свідчить, що промову зустріли оплесками.

Реклама:

У німецьких соцмережах розкритикували монтаж, а член Партії зелених і юрист Карстен Бреннеке навіть припустив, що ZDF мін порушити закон, показавши "неправдиву реакцію авдиторії".

Телеканал ZDF у четвер рішуче відкинув звинувачення, заявивши, що уривок програми, який критикують, "фундаментально спотворив" репортаж.

Там також додали, що на початку репортажу використали кадри, на яких видно "оплески стоячи" і "демонстративну підтримку" Мерца.

Минулого місяця німецький телеканал Phoenix пояснив технічним збоєм лайку в ефірі під час трансляції виступу нового президента США Дональда Трампа із синхронним перекладом.