Немецкий канал критикуют за монтаж речи Мерца, откуда убрали аплодисменты

Немецкий телеканал ZDF попал под огонь критики после того, как в репортаже с партийной конференции Христианско-демократического союза показал якобы отсутствие реакции на речь лидера партии Фридриха Мерца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В репортаже программы новостей heute на канале ZDF от 3 февраля был показан отрывок речи, где Мерц на фоне скандального голосования в поддержку "Альтернативы для Германии" декларирует, что она – "наш самый важный оппонент в этой избирательной кампании".

Из репортажа складывается впечатление, что на слова Мерца в зале никак не реагировали, а голос за кадром говорит о "дерзком одобрении" делегатов ХДС. Но неотредактированное видео выступления свидетельствует, что речь встретили аплодисментами.

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В немецких соцсетях раскритиковали монтаж, а член Партии зеленых и юрист Карстен Бреннеке даже предположил, что ZDF мин нарушить закон, показав "ложную реакцию аудитории".

Телеканал ZDF в четверг решительно отверг обвинения, заявив, что отрывок программы, который критикуют, "фундаментально исказил" репортаж.

Там также добавили, что в начале репортажа использовали кадры, на которых видны "аплодисменты стоя" и "демонстративная поддержка" Мерца.

В прошлом месяце немецкий телеканал Phoenix объяснил техническим сбоем ругань в эфире во время трансляции выступления нового президента США Дональда Трампа с синхронным переводом.