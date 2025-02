Немецкий канал критикуют за монтаж речи Мерца, откуда убрали аплодисменты

Немецкий телеканал ZDF попал под огонь критики после того, как в репортаже с партийной конференции Христианско-демократического союза показал якобы отсутствие реакции на речь лидера партии Фридриха Мерца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В репортаже программы новостей heute на канале ZDF от 3 февраля был показан отрывок речи, где Мерц на фоне скандального голосования в поддержку "Альтернативы для Германии" декларирует, что она – "наш самый важный оппонент в этой избирательной кампании".

Из репортажа складывается впечатление, что на слова Мерца в зале никак не реагировали, а голос за кадром говорит о "дерзком одобрении" делегатов ХДС. Но неотредактированное видео выступления свидетельствует, что речь встретили аплодисментами.

