ЗМІ: 10 держав ЄС – за обмеження на пересування "дипломатів" з РФ, Німеччина проти

Німеччина є головним опонентом пропозиції Чехії обмежити пересування російських так званих дипломатів у Шенгенській зоні, аби підірвати їхню здатність допомагати спецслужбам Кремля.

Про це з посиланням на джерело в ЄС повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

За словами дипломата Євросоюзу, який поговорив з RMF FM, саме Німеччина є головним противником позбавлення російських "дипломатів" вільного пересування в Шенгенській зоні.

Як каже джерело польської радіостанції, Берлін побоюється кроків у відповідь з боку Росії – тобто того, що Москва запровадить такі ж обмеження для дипломатів ЄС.

Реклама:

"Цей аргумент не має сенсу, в Шенгенській зоні ви подорожуєте з однієї країни в іншу, а Росія – це одна країна", – додає співрозмовник RMF FM.

Він стверджує, що через опір Берліна Єврокомісія, незважаючи на зусилля Праги, не запропонувала таких обмежень у 16-му пакеті санкцій, який має бути ухвалений 24 лютого.

Наразі чеську ініціативу підтримують близько 10 країн: окрім Польщі, це країни Балтії, нордичні країни, Нідерланди та Румунія, перелічило джерело RMF FM.

Чехія пропонує включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року, але наразі ідея не здобула значної підтримки.

У травні 2024 року уряд Чехії непублічно поновив заклики заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією Європейського Союзу на тлі того, як Прага й Берлін звинуватили Росію в систематичних кібератаках.