Германия является главным оппонентом предложения Чехии ограничить передвижение российских так называемых дипломатов в Шенгенской зоне, чтобы подорвать их способность помогать спецслужбам Кремля.

Об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

По словам дипломата Евросоюза, который поговорил с RMF FM, именно Германия является главным противником лишения российских "дипломатов" свободного передвижения в Шенгенской зоне.

Как говорит источник польской радиостанции, Берлин опасается ответных шагов со стороны России – то есть того, что Москва введет такие же ограничения для дипломатов ЕС.

Реклама:

"Этот аргумент не имеет смысла, в Шенгенской зоне вы путешествуете из одной страны в другую, а Россия – это одна страна", – добавляет собеседник RMF FM.

Он утверждает, что из-за сопротивления Берлина Еврокомиссия, несмотря на усилия Праги, не предложила таких ограничений в 16-м пакете санкций, который должен быть принят 24 февраля.

Сейчас чешскую инициативу поддерживают около 10 стран: кроме Польши, это страны Балтии, нордические страны, Нидерланды и Румыния, перечислил источник RMF FM.

Чехия предлагает включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года, но пока идея не получила значительной поддержки.

В мае 2024 года правительство Чехии непублично возобновило призывы запретить российским дипломатам свободно передвигаться по территории Европейского Союза на фоне того, как Прага и Берлин обвинили Россию в систематических кибератаках.